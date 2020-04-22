اليمن تعلن رسمياً عن موعد غرة شهر رمضان المبارك

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلنت دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية أن يوم غدٍ الخميس هو المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الجمعة وفقا لما أكدته محكمة الاستئناف ولجنة الآهلة بالحديدة.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان صادر عنها أن اللجنة المؤلفة من أهل الاختصاص والمعرفة وذوي الكفاءة والنزاهة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان، أعلنت تعذر رؤية الهلال اليوم الأربعاء ألـ 29 من شهر شعبان 1441هـ رغم أن الجو كان صحوا.

فيما يلي نص البيان :

الحمد لله القائل ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ” والقائل سبحانه ” شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.. والصلاة والسلام على رسول الله القائل ” صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما” أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن صحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار.

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وبعد: فان اللجنة المؤلفة من أهل الاختصاص والمعرفة وذوي الكفاءة والنزاهة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان لعامنا الحالي 1441 هـ، قد تابعت وتحرت رؤية هلال شهر رمضان عند وبعد غروب شمس يوم الأربعاء الموافق ألـ29 من شهر شعبان 1441هـ الموافق 22 من شهر أبريل السنة 2020م، وأفادت بأن الجو كان صحواً ومع ذلك تعذرت رؤية الهلال، وهو الأمر الذي يؤكده علماء الفلك والحساب وأن يتعذر رؤية الهلال يوم الأربعاء ألـ 29 من شهر شعبان لغروبه قبل الشمس، فإن ولادته لن تكون إلا صبيحة يوم الخميس الموافق 23 من شهر أبريل 2020م.

ولأجل ذلك وما أكدته محكمة الاستئناف ولجنة الآهلة بالحديدة ونزولا عند قول الله تعالى ” وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا”.. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوماً”، وفي رواية “فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً”، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم.

فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم غدٍ الخميس الموافق ألـ23 من أبريل 2020م هو اليوم المتمم لعدة شعبان، وأن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الجمعة الموافق ألـ24 من شهر أبريل.

وبهذه المناسبة تتقدم دار الإفتاء في الجمهورية اليمنية بأصدق التهاني وأطيب التبريكات للشعب اليمني وحكومته وقيادته خاصة والأمة الإسلامية عامة .. سائلين من المولى عز وجل أن يهل علينا شهره الكريم ويدخله علينا وعلى سائر الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات .. وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يعتق رقابنا وسائر رقاب المؤمنين من النار، وأن يعجل بنصره العزيز وفتحه المبين للمستضعفين من عباده المؤمنين وأن ينصر الحق وأهله ويخذل الباطل وأهله، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير.. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين.