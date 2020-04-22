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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" السلطات الحوثية في صنعاء تعلن عن أول أيام شهر رمضان المبارك (تفاصيل) !

أعلنت لجنة الأهلة بمحافظة الحديدة التابعة للحوثيين قبل قليل أن أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم بعد غداً الجمعة.

وأكدت لجنة الأهلة أنه تعذر عليها رؤية هلال شهر رمضان المبارك عقب مغرب اليوم وبذلك يكون غداً الخميس هو المتمم لشهر شعبان على أن تكون الجمعة هي أول أيام الشهر الفضيل.

من جهته أكّد الفلكي اليمني عدنان الشوافي، انه أوضح يوم أمس عن اقتران القمر بالثريا، السبت القادم. مستغربا كيف تم تداول البعض لذلك و ربطوا الحدث بشكل غير صحيح ان بداية شهر رمضان هو يوم الخميس. نافيا ما تم تداوله.

جديد اب برس

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و قال الشوافي ان كلامه كان حرفيا كالتالي: “يحدث اقتران القمر مع الثريا فلكيا تحت الافق في صباح يوم السبت القادم ٢٥ ابريل/نيسان ٢٠٢٠، إلا انه يمكن مشاهدة القمر (هلال رمضان) بجانب الثريا بالعين المجردة مساء السبت (ليلة الاحد بحساب الليالي و تعد الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك)، و جاءت تسميته “شهر قِرَان الثلاث” كون حدوثه يتوافق كل سنة مع الليلة الثالثة مع أحد الشهور الهجرية.

وعليه، فان كلامنا كان يين قوسين واضح (ليلة الاحد بحساب الليالي و تعد الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك).

و أضاف: معنى ذلك اذا كانت ليلة الاحد هي الليلة الثالثة تكون ليلة السبت هي الليلة الثانية و ليلة الجمعة هي الليلة الاولى، و المزارعين بل و كل اليمنيون يعرفون الحساب بالليالي/ اليوم الاسلامي المرتبط به المناسك الاسلامية مثل حساب العشر الأواخر و الليالي البيض …الخ وهي الطريقة/الحساب الذي يتابع به المزارع اقتران القمر و بالحساب بالليالي تم تسمية الشهور القِرَانية منذ القدم كما أوضحنا.