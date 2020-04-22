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عدن - ياسمين التهامي - شاهد السبب الذي كلف الجنود في الحدود التابعين للشرعية روحهم من قبل القوات السعودية تفاصيل !

قتلت القوات السعودية أمس، أربعة من ابطال لواء المغاوير التابع للجيش الوطني اليمني ، والمكلّف بحماية الحدود السعودية في جيزان.

وقال الصحافي اليمني أنيس منصور إن الجيش السعودي في جيزان استهدف بصاروخ موجه تجمعاً لجنود يمنيين من أفراد كتيبة المهام والإسناد التابعة للواء الأول مغاوير، في أحد المواقع بجيزان ما أسفر عن مقتل 4 منهم.. مؤكداً أن هناك محاولات حثيثة لطمس الجريمة. جديد اب برس Advertisements ​ وكشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور الجنود المغدور بهم، وهم: طارق أسعد، محمد صالح، مبروك جبران الأحمدي، بدرالدين رجب، وجميعهم من أبناء مديرية السلفية بريمة.. مؤكدين أن القوات السعودية تركتهم ينزفون حتى الموت. وأكدوا أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتكب جرائم قتل بحق أبطال الجيش الوطني داخل الحدود السعودية ، جراء رفضهم للممارسات التعسفية والاهانات التي يقوم بها ضباط سعوديين، وبسبب مطالبتهم بصرف رواتبهم المتوقفة منذ عدة أشهر. مشيرين إلى أن عشرات من جرئم القتل نفذتها القوات السعودية بصواريخ موجهة من خلف الضحايا من ابطال الجيش الوطني. وفي السياق كشف برنامج “الموت على الحدود” الذي بثته قناة “الجزيرة” قبل شهر، عن تورط ضباط سعوديين في قتل جنود يمنيين بتهم مختلفة، وأن السلطات السعودية تغض الطرف عن مثل تلك الجرائم.

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