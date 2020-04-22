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عدن - ياسمين التهامي - عاجل"هذا مايحدث الان " بعد سقوط أكبر معسكر للشرعية .. الحوثيون يتقدمون بسرعة كبيرة نحو مدينة مأرب تفاصيل بئسماء المعسكرات والمستشفيات واهم المراكز الحكومية في مأرب بيد الحوثيون !

قالت مصادر محلية ان مقاتلي جماعة الحوثي يتقدمون بسرعة كبيرة صوب مدينة مأرب بعد أن أحكموا سيطرتهم على معسكر كبير في المحافظة وبعد هجوم شنوه ويعتبر الاعنف منذ ايام , وفقا لما تداولته مواقع اخبارية . آ جديد اب برس Advertisements ​ وقالت مصادر عسكرية ، ان مقاتلي جماعة الحوثي آ سيطروا يومآ الاثنين على معسكر "طارق بن زياد" بعد هجوم عنيف على المعسكر. آ

ونشرت خريطة توضح سيطرة الحوثيين على معسكر "طارق بن زياد" وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تضييق الخناق على معسكر ماس آخر خط دفاعي شمال غرب مدينة ‎مأرب. الشاهد برس

وأكدت المصادر أن مستشفى 7 يوليو أول مركزي حكومي خدمي بمحافظة مأرب سقد بيد مقاتلي الجماعة الحوثية قبل لحظات من الآن غرب محافظة مأرب .

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