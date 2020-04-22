شكرا لقرائتكم خبر عن 3 : دول افريقية عربية"تتحرى هلال رمضان اليوم" وباقي الدول الإسلامية العربية والاسيوية ستتحراه غداً الخميس تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 3 : دول افريقية عربية"تتحرى هلال رمضان اليوم" وباقي الدول الإسلامية العربية والاسيوية ستتحراه غداً الخميس تفاصيل !
أعلن مركز الفلك الدولي تحري بعض الدول لهلال شهر رمضان المبارك اليوم الأربعاء على اعتبار موافقته 29 شعبان لديهم .
جديد اب برس
وأضاف أن هذه الدول هي مصر والعراق وتونس وسيكون أول يوم رمضان بها غداً الخميس أو بعد غد الجمعة .
وتابع أن باقي الدول الإسلامية ومنها المملكة ستتحرى هلال رمضان غداً الخميس ليوافق اليوم الأول الجمعة أو السبت .
كانت هذه تفاصيل خبر 3 : دول افريقية عربية"تتحرى هلال رمضان اليوم" وباقي الدول الإسلامية العربية والاسيوية ستتحراه غداً الخميس تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.