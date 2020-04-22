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عدن - ياسمين التهامي - 3 : دول افريقية عربية"تتحرى هلال رمضان اليوم" وباقي الدول الإسلامية العربية والاسيوية ستتحراه غداً الخميس تفاصيل !

أعلن مركز الفلك الدولي تحري بعض الدول لهلال شهر رمضان المبارك اليوم الأربعاء على اعتبار موافقته 29 شعبان لديهم .

جديد اب برس

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وأضاف أن هذه الدول هي مصر والعراق وتونس وسيكون أول يوم رمضان بها غداً الخميس أو بعد غد الجمعة .

وتابع أن باقي الدول الإسلامية ومنها المملكة ستتحرى هلال رمضان غداً الخميس ليوافق اليوم الأول الجمعة أو السبت .