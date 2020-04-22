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عدن - ياسمين التهامي - شاهد" الزبيدي وقادة الانتقالي " في موقف محرج تفاصيل !

اشعلت دموع طفل يمني من مدنية عدن، كافة مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهر الطفل في مقطع الفيديو الذي تم تداوله أمس بشكل واسع في مواقع التواصل، وهو يبكي ويصيح بعد ان تهدم منزله بعدن ” اين عيدروس الزبيدي الذي قال انه سيحرر الجنوب “؟!

وأضاف الطفل " لا نريدك يازبيدي ان تحرر الجنوب على الاقل انقذهم من هذه الكارثة ".

جديد اب برس

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ويأتي انتقاد الطفل الصغير لعيدروس الزبيدي وبقية قيادات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، ضمن انتقادات وسخط شعبي غير مسبوق في عدن ، جراء العذاب والمعاناة التي يعيشونها نتيجة للانهيار الأمني وانعدام الخدمات في ظل سيطرة مليشيات المجلس الانتقالي على مدينة عدن.

وتظهر في مقطع الفيديو المرفق ، سيارات وشاحنات ومنازل، والسيول تجرفها.. والشوارع والاحياء تغرق بمياه الأمطار والسيول التي شهدتها عدن يوم امس.

وذكرت مصادر محلية، إن عدد من الأطفال والنساء لقوا حتفهم جراء السيول . مناشدة الجهات المعنية للتدخل لرفع الأضرار وشفط السيول من داخل الأحياء والمنازل والشوارع قبل أن تتضاعف الخسائر البشرية والمادية وتنتشر الأوبئة في صفوف المواطنين. وأكدت المصادر أن عشرات المنازل الشعبية انهارت بفعل غزارة الامطار والسيول على رؤوس سكانها.