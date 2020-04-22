شكرا لقرائتكم خبر عن قلب اليمن سحر وجمال الطبيعة صور وتفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تظهر في الصورة المرفقة قرية يمنية على شكل قلب منحوت بشكل بديع ويغمره الاخضرار .

"اب برس" رصد صورة تلك القرية التي تقع في وادي بنا بمحافظة إب، في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن ضمن ناشطي التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الصورة وعلقوا عليها، الشاعر والأديب خالد الرويشان، الذي علق عليها بهذه الكلمات : وعلق عليها بالتالي:

جديد اب برس

Advertisements

​

قريةٌ أم قلبٌ منحوتٌ مرسوم؟

ياللقرية البديعة!

هذه هي قلبُ البلاد الأخضر!

هذا تخطيط قدماء اليمنيين فوق مجرى السيل!

تعلّموا من أجدادكم أيها اليمانون!

لاتبْنوا بيوتكم في مجرى السيول تأملوا قرى ريفنا العظيم!

هكذا هي منذ آلاف السنين!

تاريخياً هذا ذكاء وتخطيط الفلاح اليمني!

لادولة ولا وزارة ولا مهندسين!

قرية الرباط في وادي بَنا محافظة إب أكاد أسمع مزمار الوادي وميعنته الساحرة