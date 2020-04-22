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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل"بشرى سارة ومكرمة من السلطات بصنعاء هذا ما سيتم الاعلان علية في قناة المسيرة تفاصيل !

كشف عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، عن دخول بعض أجهزة التنفس الصناعي تحت الاختبار. جديد اب برس Advertisements ​ وقال الحوثي في تغريدة رصدها “يمني برس”، :”بفضل الله تم إدخال بعض أجهزة التنفس الصناعي تحت الاختبار بصناعة يمنية.”

وأضاف :”نامل ان تعلن وزارة الصحة قريبا نجاح الاختبارات.”

بفضل الله تم إدخال بعض أجهزة التنفس الصناعي تحت الاختبار بصناعة يمنية

نامل ان تعلن وزارة الصحة قريبا نجاح الاختبارات

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