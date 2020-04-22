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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف اثارت الفنانة شمس" غضب متابعيها على ما صدر منها من اعترافات جريئة في كشف المستور تفاصيل !

أثارت الفنانة شمس الكویتیة، غضب متابعیھا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب كشف المستور عما

یفعلھسكرتیر أي فنانة، مشیرة إلى أن الفنانات لا یجیبون على أسئلة متابعیھم بأنفسھم، مشیرة إلى أن السكرتیر یقوم

بكل شئ ویرد علیك بینما أنت متخیل أن الفنانة من تحدثك ولكنك لا تعرف أنھ ذكر، حسب قولھا.

وكتبت شمس عبر حسابھا على موقع التدیونات القصیرة ”تویتر“ :“أغلب المشاھیر في عالم السوشال میدیا من فن

وریاضة وسیاسة مشغلین أدمن یعیش دور الحب والاھتمام في المعجبین ویجمعھم للتطبیل وسب المنافسین ویعیشھم

بالحب والغرام والمعجبین كل ظنھم إنھم متواصلین مع المشھور مو مع السكرتیر“.

وأضافت: ”سنافري احمدوا ربكم انتو معاي حتى في موبایلي“.

أعرب بعض المتابعین عن استغرابھم من غضب بعض معجبي الفنانین، بسبب ھذا التصریح، فردّت شمس:

”لأنھم مبنجین. المصیبة ھم یتابعون فنانة والي عایش الدور معاھم ذكر“.

اغلب المشاھیر في عالم السوشال میدیا من فن وریاضة وسیاسة مشغلین #ادمن یعیش دور الحب والاھتمام في

المعجبین ویجمعھم للتطبیل وسب المنافسین ویعیشھم بالحب والغرام والمعجبین كل ظنھم انھم متواصلین مع

المشھور مو مع السكرتیرسنافري احمدوا ربكم انتوا معاي حتى في موبایلي جديد اب برس Advertisements ​

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