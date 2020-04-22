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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وردنا الان " مصرع قيادي حوثي بارز" مع عدد من مرافقية بنيران الجيش في مأرب !

أعلن الجيش الوطني في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، مصرع قيادي بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية خلال مواجهات عنيفة مع قوات الجيش في المحور الغربي للمحافظة. جديد اب برس Advertisements ​ وقال مصدر عسكري إن القيادي الحوثي المدعو الكبسي، لقى مصرعه مع عدد من مرافقيه خلال مواجهات مع قوات الجيش في جبهة صرواح، غرب المحافظة. وأشار المصدر إلى ان القيادي الكبسي، يعد قائد جبهة مليشيا الحوثي في ميسرة صرواح, وأحد القيادات الحوثية المقربة من زعيم الميلشيا.

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