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عدن - ياسمين التهامي - عـاجل" تهديد ناري ومزلزل من السلطات السعودية لقيادة الشرعية والسبب صادم !

كشفت مصادر مقربة من الحكومة الشرعية، عن تحول سلبي مفاجئ في موقف القيادة السعودية تجاه الشرعية، بعد أن أظهرت تحيزًا صارخًا لصالح مليشيات الانتقالي الموالية للامارات بمحافظتي أبين وعدن.

حيث هددت المملكة الجيش الوطني والقيادة الشرعية بقصف قواتها في أبين بالطيران، في حال رفضت الانسحاب من “شقرة” خلال 24 ساعة، وهي المهلة التي حددتها القيادة السعودية أمام الشرعية لاكمال الانسحاب.

جديد اب برس

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و أفصح نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لناصر عبد ربه هادي (نجل الرئيس اليمني) عن أن السعودية لن تسمح للشرعية بدخول عدن.

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