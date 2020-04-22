شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "بمساعدة أمها المجرمة" : سعودي يُدمر فتاة عمرها 14 سنة ويفض بكارتها مقابل 10 الف دولار .. ضُبط متلبسا والتفاصيل لا يتصورها عقل! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - سادت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب موجة غضب واسعة، عقب تداول تفاصيل جريمة صادمة لسعودي ألقي القبض عليه متلبسا وهو يمارس الجنس مع قاصر بموافقة ومساعدة أمها التي باعتها له.

التحقيقات بحسب وسائل إعلام مغربية، كشفت أن والدة الفتاة باعت الفتاة للثري السعودي مقابل 10 آلاف درهم، ليتم القبض عليها هي الأخرى، والتحقيق معها في الواقعة.

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* “بمساعدة أمها المجرمة” : سعودي يُدمر فتاة عمرها 14 سنة ويفض بكارتها مقابل 10 الف دولار .. ضُبط متلبسا والتفاصيل لا يتصورها عقل!

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ووفق صحيفة “الصباح” المحلية، فقد أبلغ جيران أسرة الفتاة بمنطقة “مرس الخير” بضواحي الرباط، الدرك الملكي، السبت الماضي، بأن خليجيًا يتردد على بيت والدتها لممارسة الجنس مع ابنتها

وتحركت قوات الدرك الملكي إلى بيت الأسرة، واقتادت الجميع إلى مقر التحقيق، حيث أمرت النيابة بحبس السعودي والأم احتياطيَا على ذمة التحقيقات.

وأقرت الابنة أنها مارست الجنس، في وقت سابق، مع المتهم في بيت والدتها، وبأنه يتردد باستمرار على منزلهما، خصوصًا في نهاية الأسبوع، قصد إحياء ليال ساهرة، وتوفر الأم ما لذ وطاب من المأكولات، كما تفرض عليها ارتداء لباس شفاف قصد إرضائه.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الفتاة أكدت أنها ليست بكرًا وأنها فقدت عذريتها مع فتاة قاصر أخرى، السنة الماضية، واستغلت والدتها الأمر لتشغيلها في الدعارة مقابل المال.

ويبلغ السعودي من العمر 57 سنة، ويتردد على المغرب باستمرار، قبل أن يتعرف على والدة الفتاة عن طريق وسيط آخر، وظل على اتصال دائم معها، إذ كلما رغب في ممارسة الجنس، توجه إلى بيت الأسرة.