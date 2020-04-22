شكرا لمتابعة خبر عن الاطاحة بالرئيس هادي وجعله خارج اللعبة..أمريكا والسعودية والامارات يختارون هذا الرجل بديلا لهادي..لن تصدق من هو البديل الذي اتفقت عليه كافة الاطراف الدولية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الاطاحة بالرئيس هادي وجعله خارج اللعبة..أمريكا والسعودية والامارات يختارون هذا الرجل بديلا لهادي..لن تصدق من هو البديل الذي اتفقت عليه كافة الاطراف الدولية

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كانت هذه تفاصيل خبر الاطاحة بالرئيس هادي وجعله خارج اللعبة..أمريكا والسعودية والامارات يختارون هذا الرجل بديلا لهادي..لن تصدق من هو البديل الذي اتفقت عليه كافة الاطراف الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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