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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجيش يطيح برئيس هذا البلد بتهمة العجز الصحي ويصدر البيان (رقم 1)..وعبد الباري عطوان يوضح ماحدث ويكشف اسم الرئيس الجديد الذي سيتولى السلطة

قام الجيش البرازيلي بما وصفته وسائل إعلام غربية بـ”انقلاب أبيض” ضد الرئيس جير بولسونارو واستبعاده من إدارة ملف وباء كورونا، وتعيين الجنرال والتير براغا نيتو بدلا منه وكلف بإدارة الملف حتى ولو تطلب الأمر مخالفة أوامر الرئيس وذلك بسبب سوء إدارة الأخير لجهود مكافحة الفيروس.

وذلك بحسب الموقع الرقمي “دفينسا نيت” والذي تديره المؤسسة العسكرية بشكل غير رسمي وتستخدمه كلما شاءت أن تشارك في النقاش السياسي العام.

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الجيش يطيح برئيس هذا البلد بتهمة العجز الصحي ويصدر البيان (رقم 1)..وعبد الباري عطوان يوضح ماحدث ويكشف اسم الرئيس الجديد الذي سيتولى السلطة

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يذكر أن الرئيس البرازيلي بولسونارو يرفض نصيحة وزير الصحة بفرض الحجر الصحي كما فعلت دول العالم ويعتبر فيروس كورونا “أنفلونزا عادية”.

وكانت صحيفة “فوليا دي ساو باولو” قد نشرت تقريرا لخبراء في علم النفس بشأن تصريحات الرئيس حيث اعتبروها هلوسة فكرية ما حمل مرشحة الرئاسة السابقة مارينا سيلفا على أن تطلب تدخلا طبيا عاجلا لوضع الرئيس جانبا.

صحيفة “القدس العربي” التي يرأس تحريرها عبد الباري عطوان ترجمت التقرير، نقلا عن جريدة الباييس الإسبانية فإن الرئيس الجديد هو الجنرال والتير براغا نيتو

واوضحت الصحيفة عن اجتماع قادة الجيش مع نائب الرئيس “هاملتون مورا” وعرضت عليه استعداد الجيش لدعمه رئيسا للبلاد وفي السياق أجرى قادة الجيش اجتماعات مع سياسيين فاعلين من بينهم أنصار الرئيس نفسه ونقلت عن احد المشاركين في الاجتماع قوله “يتخوف الجيش من ارتفاع عدد المصابين والوفيات في ظل استمرار الرئيس في نهج سياسة غير مبالية بخطورة الوباء.



