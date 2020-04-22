محافظ شبوة يفتتح مكتبي الصناعة والهيئة العامة للأراضي بعد إعادة ترميمهما

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افتتح محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الأربعاء، مكتبي الصناعة والتجارة والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة بعد إعادة ترميمهما بتمويل من السلطة المحلية.
وعقب افتتاح مكتب الصناعة والتجارة التقى المحافظ بموظفي المكتب وحثهم على أهمية القيام بدورهم في تسهيل إجراءات ومعاملات المراجعة.
وأكد بن عديو على الدور المهم الذي يناط بالمكتب في تطوير النشاط التجاري في المحافظة التي تشهد نمواً في القطاع التجاري والصناعي، وكذا مراقبة السوق المحلية وضبط الأسعار وضمان حصول المواطن على ما يحتاجه دون أي زيادة غير مبررة خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
كما دشن محافظ شبوة قسم الأرشفة الإلكترونية بالهيئة العامة للأراضي، وذلك عقب افتتاح المكتب.
واستمع إلى شرح عن الأعمال التي سوف يقوم بها قسم الأرشفة الإلكترونية في جمع المعلومات والبيانات بكل ما يخص الأراضي والتخطيط العمراني للمحافظة وأرشفتها إلكترونيا.
وأشاد المحافظ بهذه الخطوة التي قال إنها"سوف تمثل نقله في عمل هيئة الأراضي وتحفظ كل ارشيفها ووثائقها ومستنداتها إلكترونيا".
وأكد على دور الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني القيام بدورها في ظل التوسع والنهضة العمرانية التي تشهدها المحافظة نتيحه للاستقرار الأمني فيها.
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