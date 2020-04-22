انعقاد حلقة نقاشية في شبوة حول دور الإعلام في بناء السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

الخليج 365 - شبوة

عقدت بمدينة عتق محافظة شبوة ، اليوم، حلقة نقاشية حول دور الإعلام في بناء السلام ودمج القضايا الإنسانية والاجتماعية والتي نظمتها مؤسسة ضمير للحقوق والحريات.

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واستعرض في الحلقة النقاشية التي شارك فيها عدد من الاعلاميين والصحفيين في المحافظة، أربع أوراق عمل ، تطرقت الورقة الاولى التي قدمها محمد الجمرة، أهمية الإعلام ودوره في جوانب التنمية المختلفة، والورقة الثانية حول دمج القضايا الاجتماعية الإنسانية في عمل الإعلام والتي قدمتها هيام القرموشي ،والورقة الثالثة التي قدمها محسن القرنعة دور الإعلام في تعزيز السلام والسلم الأهلي ، والورقة الرابعة التي قدمها الدكتور مرزوق عيدروس حول حقوق وواجبات الصحفي في قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م.

وأشاد وكيل المحافظة الدكتور عبد القوي لمروق ومدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة علي يحيى ، بجهود مؤسسة ضمير للحقوق والحريات وتنظيمها الفعالية الهامة في عمل ونشاط الإعلام بالمحافظة والدفع بدوره التنويري والخدمي في المجتمع نحو الأفضل..مشددان على ضرورة اضطلاع الإعلاميين والصحفيين العاملين في المحافظة بدورهم وواجبهم في خدمة المحافظة ومواطنيها بالصورة المنشودة .