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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يوجه بصرف 20 مليون ريال للنازحين المتضررين من السيول في عدن ولحج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
الخليج 365 - عدن
وجه محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، اليوم، بصرف 20 مليون ريال، لنازحي المحافظة المتضررين من هطول الامطار في مخيمات عدن ولحج، ومعالجة المرضى وإجراء العمليات الجراحية للمصابين على نفقة المحافظة.
جاء ذلك خلال زيارته ، لمخيمات الرباط ومصعبين والكراع والشعب وعمار بن ياسر والخليل، واطلع على الاضرار التي تعرضوا لها، جراء هطول الامطار والسيول.
واستمع المحافظة من رئيس المخيمات علي حميد، إلى الأضرار التي لحقت بمخيمات النازحين والاحتياجات الطارئة..داعيا المنظمات الدولية والإنسانية الى سرعة إغاثة النازحين، لتجاوز تبعات واثار الامطار والسيول وما ترتب عنها من تداعيات واضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات والخيام بكافة محتوياتها.
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