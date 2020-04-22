شركة الغاز المسال تسلم أجهزة ملاحية لمطار عتق وجهازي تنفس لمركز صحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

الخليج 365 - شبوة

تسلم مطار عتق بمحافظة شبوة اليوم، أجهزة ملاحية مقدمة من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.



وأشاد محافظ شبوة محمد صالح بن عديو خلال استلام الأجهزة، بمبادرة الشركة ودعمها للمطار بهذه التجهيزات التي ستساهم في تطوير منظومة الخدمات الأرضية للمطار.

وكان المحافظ اطلع على طبيعة عمل الاجهزة التقنية الحديثة، على التفتيش على حقائب الركاب والتي جرى تركيبها في صالتي المغادرة والاستقبال بمطار عتق بدعم محلي، مؤكدا أهميتها في تحقيق السلامة والامن للملاحة الجوية.

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من جانبه اوضح ممثل الشركة المهندس منير عجروم ان الاجهزة تتمثل في اجهزة لقياس اتجاه الرياح وسرعتها والضغط الجوي وكميات المطر.

الى ذلك قدمت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال جهازين للتنفس الصناعي لمركز العزل العلاجي من وباء كورونا بمحافظة شبوة.

ونوه وكيل المحافظة رئيس لجنة الطوارئ بالمحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق الى حاجة المركز لمثل هذه الأجهزة ولوحدات الفحص البيولوجي للحالات.

ولفت الى تواجد أربعة أجهزة تنفس في المركز الذي يتسع لـ 30 سريرا.. موضحا ان اللجنة تعتزم افتتاح مركزين للعزل في عزن وبيحان، وتوفير مائة سريرا للعزل العلاجي في مدينة عتق.