شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ شبوة يوجه بحصر اضرار السيول في عتق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 الخليج 365 - شبوة وجه محافظ شبوة محمد بن عديو، مكتبي الأشغال العامة والطرق والزراعة والري بمتابعة وحصر الاضرار التي لحقت بالاراضي والطرق جراء الامطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة.

Advertisements جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للاضرار التي لحقت بعدد من المناطق بمدينة عتق، وكذا الجسر الارضي في خمر، وتسبب ذلك في توقف حركة السير في الطريق الرئيس الذي يربط مركز المحافظة بالمديريات الجنوبية من المحافظة وعدن وحضرموت. واشاد المحافظ بجهود فرع مؤسسة الطرق، والتي تمكنت من فتح الطريق امام حركة السير وانقاذهم السيارات العالقة بالجسر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ شبوة يوجه بحصر اضرار السيول في عتق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.