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وزارة الصحة تدعو المانحين والمنظمات الدولية والمحلية  إلى المساهمة في دعم أنشطة الطوارئ

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

وزارة الصحة تدعو المانحين والمنظمات الدولية والمحلية  إلى المساهمة في دعم أنشطة الطوارئ

الخليج 365 - متابعات

دعت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، المانحين والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية إلى المساهمة الفاعلة في دعم أنشطة الطوارئ والصحة العامة في محافظات (عدن، ولحج، وأبين، شبوة، حضرموت، تعز ،مأرب) وعدد من المحافظات المتأثرة بالمنخفض المداري، والتنسيق مع الوزارة، لتمويل البرامج والمشاريع الصحية وبرامج الإصحاح البيئي.

 

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وقالت الوزارة: "إن ارتفاع منسوب السيول واختلاطه مع  المياه الملوثة والمجاري يشكل بيئة خصبة لتوالد الحميات والأوبئة، وهو ما يستدعي التدخل العاجل في تمويل ودعم برامج الإصحاح البيئي، وتلافي ظهور أي أوبئة أو حميات".

 

وشددة الوزارة ، على ضرورة  تكاتف المنظمات الدولية في مساندة جهود الوزارة والسلطات المحلية والقطاع الصحي في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات، وتكثيف الجهود في مواجهة واحتواء أي تداعيات وآثار ناتجة عن المنخفض المداري.

 

وجدد الوزارة تأكيدها تقديم كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات الدولية في تنفيذ برامجها ومشاريعها الصحية في اليمن، وترحبيها بكافة الجهود التي تعمل على تحسين الوضع الصحي.

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