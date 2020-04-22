اختتام البرنامج التدريبي في مجالي السكرتارية والحاسوب بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

اختتمت الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية والتدريب بمحافظة مأرب، اليوم، البرنامج التدريبي الذي استهدف ٣٩ متدرباً ومتدربة من كوادر السلطة المحلية بالمحافظة في مجالي السكرتارية والحاسوب.



وهدف البرنامج الذي استمر ٤٥ يوما ،الى تأهيل المشاركين في مجالي السكرتارية التنفيذية وادارة المكاتب، والرخصة الدولية في قيادة الحاسوب.

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واكد وكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري،ان هذا البرنامج هو مفتتح لبرامج تدريبية وتاهيلية اخرى لمنتسبي السلطة المحلية في مختلف المجالات بهدف رفع مستوى قدرات العاملين في السلطة المحلية وتاهيلهم لادارة التنمية الشاملة للمحافظة..مشيراً الى ان عملية التاهيل والتدريب تحظى باهتمام ودعم قيادة السلطة المحلية.

من جانبه اشار مدير عام الادارة العامة لبحوث التنمية الادارية جمال قاسم الى اهداف البرنامج التاهيلي..مشيدا بالالتزام والانضباط الكبير للمتدربين في الدورة..مؤكدا ان العام ٢٠٢٠م هو عام للتنمية الادارية والتدريب والتاهيل.

وفي الختام جرى تكريم المتدربين بشهادات التقدير والجوائز العينية.