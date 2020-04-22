توزيع 4300 كرتون من التمور للنازحين في مديريات حرض وميدي وحيران وعبس بحجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين ، اليوم، توزيع 4300 كرتون من التمور للنازحين من ابناء محافظة حجة في مديريات حرض وميدي وحيران وعبس بدعم من مؤسسة يماني الخيرية للتنمية البشرية.



وثمن مدير الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين بمحافظة حجة عبده مساوى، جهود مؤسسة تجاه النازحين في المحافظة واسهامها الفاعل في تأمين الاحتياجات الغذائية للنازحين من ابناء المحافظة.

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