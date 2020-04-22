تدشين مشروع الإغاثة العاجلة للنازحين المتضررين من السيول بمأرب بدعم كويتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

دشن وكيل محافظة الجوف عبدالله الحاشدي، اليوم ، مشروع الاغاثة العاجلة للنازحين والمتضررين من السيول بمأرب ،بدعم من الاشقاء في دولة الكويت عبر جمعية إحياء التراث الاسلامي ولجنة العالم العربي ضمن حملة (الكويت الى جانبكم ) وتنفيذ جمعية الحكمة اليمانية الخيرية.



و يشمل المشروع الذي يستهدف نزلاء مخيمي (الميل والسويداء) توزيع (ثلاثمائة) سلة غذائية و(مائة وخمسين) حقيبة إيواء، بالاضافة الى (ثلاثين) خيمة، و(مائتين )صهريج مياه.

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واشاد وكيل محافظة الجوف بالدعم السخي من قبل الاشقاء في دولة الكويت الشقيقة ودورهم في إغاثة النازحين والمتضررين من السيول في مخيمات النزوح وتأمين احتياجاتهم الملحة من المساعدات الايوائية والغذائية بشكل عاجل.

من جانبه ،أشار مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب حسن الشبواني الى أن حجم الاضرار التي خلفتها السيول بمدينة مأرب مؤخرا وموجة النزوح الاخير من محافظة الجوف قد ضاعف من الاحتياجات الانسانية بشكل متفاقم ويستدعي المزيد من الدعم في مختلف مجالات الاغاثة.

وأوضح منسق مشاريع جمعية الحكمة اليمانية الخيرية بمحافظة مأرب محمد العسلي ،بأن المساعدات الغذائية والايوائية المقدمة شملت المواد الغذائية الاساسية من الدقيق والارز والسكر والشاي والحليب وزيت الطبخ، وكذا الفرش والبطانيات وأواني منزلية وأدوات طباخة واسطوانة غاز.