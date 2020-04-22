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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ أبين يفتتح مركز العزل الصحي لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
الخليج 365 - أبين
افتتح محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم ،اليوم الاربعاء ، ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور جمال أمذيب ،مركز العزل الصحي بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا.
واشار المحافظ الى أن تجهيز المركز ورفده بالمعدات والأجهزة الطبية والكوادر المدربة والمؤهلة يعد أهم الخطوات التي نفذتها المحافظة ضمن خطة الطوارئ والاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا..مثمناً الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان ومكتب الصحة بالمحافظة من خلال تجهيز المركز بدعم من منظمة الصحة العالمية.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لاتخاذ مزيداً من التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا..مؤكداً على اهمية تعزيز الوعي لدى المواطنين لاتباع الإرشادات التوعوية الصحية حول الفيروس وطرق الوقاية منه.
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