شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي قائد اللواء 27 ميكا في استشهاد نجله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى قائد اللواء 27 ميكا رئيس اركان محور الاحتياط العميد حمود نعمان البرح، وكافة آل البرح عزاه فيها باستشهاد نجله البطل نعمان البرح اثناء أداء واجبه الوطني في جبهات العز والكرامة في مواجهة المليشيات الحوثية الانقلابية.



وعبر رئيس الوزراء عن احر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم.. سائلاً الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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