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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكثيري يوجه بتقديم الدعم لتشغيل الخدمات الأساسية للعبر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
الخليج 365 - سيئون
وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عصام حبريش الكثيري، بتقديم الدعم اللازم لتعزيز مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مديرية العبر خلال الشهر الكريم ، نتيجة نزوح اعداد كبيره من المحافظات المجاورة المتضررة من الحرب الى العبر و تشكيلهم عيءً اضافياً على الخدمات الأساسية في المديرية.
و دعا الوكيل الكثيري خلال لقاءه بمدير عام مديرية العبر، سالم بن ملهي الصيعري، منظمات الإغاثة الدولية و المحلية الى تكثيف جهودها لتقديم الدعم الغذائي و الإغاثي و إيواء النازحين الذين نزحوا بأعداد كبيرة من المحافظات المجاورة نتيجة اشتداد الصراع فيها و ضرورة التنسيق المشترك مع السلطة المحلية بمديرية العبر في تنفيذ أي برامج و مشاريع اغاثية و المساهمة في تعزيز عمل الخدمات الأساسية في المديرية.
وأشاد الكثيري بجهود السلطة المحلية بمديرية العبر و دورها المستمر في متابعة تنفيذ جملة من المشاريع الممولة من السلطة المحلية بالوادي و الصحراء و خدمة المواطنين بالمديرية.
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