شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يستمع إلى مطالب واحتياجات منطقة الشوامخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 الخليج 365 - المهرة أكد محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر بأن السلطة المحلية تولى المناطق النائية اهتماماً خاصاً وتسعى جاهدة لتوفير مجمل احتياجاتها ومطالبها.

واستمع المحافظ خلال لقائه ، اليوم، بمكتبه من شيوخ ووجهاء منطقة الشوامخ بمديرية الغيضة Advertisements إلى احتياجات المنطقة ومطالب أبنائها من الخدمات الأساسية والمشاريع خاصة في مجال الكهرباء. ووجه المحافظ قطاع الشؤون الفنية بسرعة توفير مولد كهربائي للمنطقة بقوة (200) K.V لتحسين الخدمة الكهربائية بالتزامن مع قدوم شهر رمضان وفصل الصيف ، موضحاً بأن موازنة المحافظة لهذا العام استوعبت أكثر من (600) مشروعا خدمياً وتنموياً في عموم المديريات ولأول مرة. وشدد على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم المحافظة ودعم جهود السلطة المحلية في البناء والتنمية والنأي بالمحافظة عن الفوضى والصراعات.

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