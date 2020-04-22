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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يعزي في وفاة المناضل صالح عبدالله عبدالرب اليزيدي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
الخليج 365 - المكـلا
رفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خالص التعازي لأسرة وأولاد وذوي المغفور له باذن الله تعالى المناضل صالح عبدالله عبدالرب اليزيدي الذي وافاه الأجل فجر اليوم.
والفقيد من مناضلي حرب التحرير واستقلال الوطن عام 1967م، عمل في مقتبل حياته في مجال الخدمات الطبية بالجيش النظامي والشرطة المسلحة إبان السلطنة القعيطية، والتحق بتنظيم الجبهة القومية في منتصف الستينيات،
وعمد خلال عمله بقوات الأمن خلال حقبة السبعينيات على تثبيت النظام الوطني بمعية عدد من الضباط من أبناء حضرموت، وتولى مناصب أمنية منها مدير سلطة المرور بالمحافظة، وقائد الشرطة بمديريات القطن وسيئون والمكلا.
في نهاية السبعينيات
غادر المحافظة الى دولة الامارات العربية المتحدة ومكث بها فترة طويلة ثم عاد للاستقرار بالمكلا الى أن وافاه الأجل.
وتقدم المحافظ بالعزاء لأخوانه يزيد وعمر وعلي، ولأبنائه، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
انا لله وانا اليه راجعون.
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