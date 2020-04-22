مصرع مجاميع حوثية في مواجهات عنيفة بحيفان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

شهدت صباح اليوم الأربعاء 22 أبريل، جبهة طور الباحة حيفان عيريم أعنف المواجهات العسكرية بين قوات اللواء الرابع حزم الجنوبية ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران .



وقالت مصدر عسكري أن المعارك كانت في قطاعات الضباب والهجمة والعذير.

وأضاف المصدر أن المواجهات أستمرت لأكثر من أربع ساعات .

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وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيات الحوثية بينما أستشهد 2 من قوات اللواء الرابع حزم وهم: تيمور عصام النوبي، أنيس محمد علي التبيني.

وفي تصريح صحفي قال العميد وافي الغبس الصبيحي قائد اللواء الرابع حزم القائم بالمهام في جبهات طور الباحة، حيفان عيريم، إن قواتنا في أتم الجاهزية القتالية العالية وأن معنويات المقاتلين مرتفعة وتعانق السماء وأنهم جبالا تعتلي الجبال للتعامل المليشيات الحوثية المدعومة من إيران

مضيفا : أن تعزيزات المليشيات الجديدة وحشدهم المستمر، لن يرهبنا بل يزيد من عزيمة وبسالة مقاتلينا واننا لن نسمح لهم بالتقدم ولو شبرا واحدا من مواقعنا .

مؤكدا أن كل مخططاتهم بالتقدم سوف تفشل وسيتم تلقينهم دورس جديدة في فنون القتال والتضحية والفداء.. داعيا قيادة التحالف لسرعة دعم الجبهات.