تدشن توزيع السلال الغذائية الرمضاينة لابناء الجالية اليمنية في المغرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت السفارة اليمنية بالرباط ،اليوم، المرحلة الثانية من تقديم السلال الغذائية الرمضاينة لابناء الجالية اليمنية في المغرب، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



واوضح سفير بلادنا لدى المغرب عزالدين الاصبحي ، بأن هذه المرحلة تأتي بعد ان دشنت السفارة المرحلة الاولى والتي قدمت من خلالها العون النقدي للطلاب والطالبات الدارسين في المعاهد والجامعات المغربية..مشيراً إلى أن التركيز حالياً على أسر الطلاب اليمنيين الذين انتهت منحهم الدراسية.

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