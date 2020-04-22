شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو..اعتقال "صلاح الوافي" بطل مسلسل غربة البن من قبل مليشيات الحوثي (وثائق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وذكرت الأنباء أن الحوثيين اعتقلوا الفنان صلاح الوافي على خلفية اشراكه ممثلة من أسرة(هاشمية). وأوضحت الانباء أن الاعتقال جاء بعد شكاوي ودعوة رسمية على الوافي من أسرة الفتاة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وبحسب الأنباء أن الدعوة الرسمية هي لارغام الوافي على حذف دور ممثلة من أسرة الرميم الهاشمية التي اعتبرت مشاركة بنتها في المسلسل فضيحة لا تليق بهم.

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