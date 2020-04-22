شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أن قام هذا القائد العسكري الكبير بهذا العمل الفاضح.. ياتيه الرد سريعا من الرئيس هادي بقرار عزله لـ يثلج صدور كل اليمنيين..شاهد من يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب ناشطون واعلاميون رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بضرورة ان يعزل مدير امن مقبنة ويقدمه للمحاكمة العسكرية فورا لأنه هز سمعة الشعريةواستغل منصبه باستضعاف امرأة ضعيفة لا حول لها ولا قوة .

فقد شكت امراءه في تعز وسط اليمن، من قيام عناصر حكومية بالتهجم عليها وهدم بيتها.

وقدمت المراءه في شكواها لـ الوفاق نيوز، وثائق تثبت احقيتها ومظلوميتها، وقالت، إن عبدالستار الهلالي مدير أمن مديرية مقبنه وابنه ومعهم مسلحين اقدموا على هدم بيتها بالقوة واستضعفوها. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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قال مصدر خاص للوفاق نيوز,انه تم التهجم على أحد المنازل في تعز من قبل مدير أمن مقبنه عبدالستار الهلالي وابنه ومسلحين تابعين له

واضافت مالكة المنزل، تم هدم البيت بدون وجه حق من قبل مدير أمن مقبنه وابنه ومسلحين تابعين له ولما لجئنا لكل من كنا نراهم سلطة للانصاف الا انهم يستضعفوني كوني أمره ويقفون لجانب مدير أمن مقبنه لأجل منصبه.

واردفت، كسروا بيتي بالالالات (الكمبريشن) امام الله والناس، ولا احد انصفني لا امن ولا قضاء ولا دوله، من بالله سيقف مع المظلوم ان كان الكل قد تخاذل.

