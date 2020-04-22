شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديه تمهل الشرعيه ساعات قليله للانسحاب من ابين.. في انقلاب مفاجئ من المملكه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مقربة من الحكومة الشرعية، عن تحول سلبي مفاجئ في موقف القيادة السعودية تجاه الشرعية، بعد أن أظهرت تحيزًا صارخًا لصالح مليشيات الانتقالي الموالية للامارات بمحافظتي أبين وعدن.
حيث هددت المملكة الجيش الوطني والقيادة الشرعية بقصف قواتها في أبين بالطيران، في حال رفضت الانسحاب من “شقرة” خلال 24 ساعة، وهي المهلة التي حددتها القيادة السعودية أمام الشرعية لاكمال الانسحاب. شاهد تكملة الخبر في الأسفل
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السعودية تمهل الشرعية ساعات للانسحاب التحول في الموقف السعودية الرسمي ذهب أبعد من ذلك، حيث أفصح نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لناصر عبد ربه هادي (نجل الرئيس اليمني) عن أن السعودية لن للشرعية بدخول عدن، الأمر الذي يكشف مدى التماهي بين الموقفين الاماراتي والسعودي في دعم مليشيات الانتقالي، مقابل الإعراض والكيد للشرعية، التي كانت إلى عهد قريب تراهن على دور السعودية التي طالما وصفتها بأنها الحامي الأول للشرعية.
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