شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع الجزيره "فيصل القاسم" يقدم على هذا الفعل الفاضح والصادم واوامر قطرية بالقاء القبض عليه فورا!! شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع "قطر توداي" ان اجهزة الامن القطرية القت القبض على المذيع الشهير في قناة الجزيرة فيصل القاسم.

وكشف الموقع ان قناة الجزيرة اوقفت القاسم عن العمل في القناة بعد ان تلقت اوامر عليا بذلك. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

Advertisements

ونسب الموقع الى مصادر امنية ان المذيع الشهير انتقد عدم تغطية الجزيرة اقالة رئيس الوزراء القطري من منصبه وهو ما يسبب حرج للقناة ولقطر نفسها .

وكانت وسائل إعلام قطرية، قد كشفت سابقا عن أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر أمرا بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "الأمر الأميري رقم 2 لسنة 2020 يقضي بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء"، بدلاً عن عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته لأمير البلاد في وقت سابق.

وأضافت أن "الأمر الأميري يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية".