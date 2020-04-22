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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" الفلكي الشوافي الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية .. يوجه رسالة عاجلة و هامة الى المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بشان تحري هلال رمضان.تفاصيل !

وجه العالم اليمني الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" رسالة هامة للمحكمة العليا في المملكة عبر "اخبار الساعة" وهذه نصها : هذة الرسالة موجهه للاخوة في المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية عن بعض الاستفسارات حول بعض النقاط التي غابت علينا بعد إطلاعنا يوم أمس الثلاثاء 21 ابريل 2020 على البيان الذي تم تداوله في الاعلام السعودي نقلا عن المحكمة بشان دعوى تحري هلال رمضان ، كونكم بلد الحرمين وقبلة المسلمين ونقتدى و ناخذ عنكم نحن و العالم الاسلامي كامل و نهجكم مهم نستدل و نسترشد به من هذا المنطلق اعدنا كتابة نص البيان الذي اطلعنا عليه عنكم ثم سردنا بعض الاستفسارات البسيطة و كالتالي:- نص البيان ((نظراً إلى ما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 131 وتاريخ 1441/8/1 من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب 1441 رغم ترائيه؛ فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه.)) أولا :- من نص البيان ((يوم الخميس الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا)) الاستفسار هو هل يوم الخميس 29 شعبان أو 30 شعبان. ثانياً من نص البيان((قرار المحكمة العليا رقم 131 وتاريخ 1441/8/1 من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب 1441 رغم ترائيه)) طالما لم يتم رؤية الهلال يوم 29 من شهر رجب بعدها بساعة أو بساعتين كان المفترض يصدر القرار للمحكمة مساء الثلاثاء و تاريخه يكون 29/7/1441، التساؤل لماذا قراركم مؤرخ الخميس 1/8/1441، التساؤل كذلك كيف تم تدوين الناس للتاريخ في المعاملات و الأحداث يوم الاربعاء لأنه لم يكون قد صدر قرار من المحكمة حينها. ثالثا:- المعروف ان المحكمة العليا هي الهيئة العليا و صاحبة الحكم و القرار والتي تبت في الاهلة كما عهدنا عنكم و بالاشارة الى نص البيان (( لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب 1441)) طالما لم يثبت هلال شعبان و تم إصدار قرار من المحكمة العليا بهذا الشان في حينه المفترض قرار المحكمة العليا هو النافذ ويلغي العمل بتقويم أم القرى في حينه التساؤل لماذا تم الاعتراف به في البيان. رابعاً بالاشارة الى بيان المحكمة العليا ((قرار المحكمة العليا رقم 131 وتاريخ 1441/8/1)) تتحدثون عن قرار و حكم القرار ملزم وليس إختياري، التساؤل لماذا الكثير من المواقع السعودية توثق الأحداث و التعاملات بتقويم أم القرى. خامساً التساؤل ماذا استجد هذا العام لاصدار القرار، رغم أن المملكة العام الماضي 1440 هجرية أخذت بتقويم أم القرى (الحساب الفلكي إن جاز التعبير) في دخول شعبان ومنه كان دخول شهر رمضان مفروض باكمال عدة شعبان 30 يوم، وهل كان لتحري الهلال يوم 30 شعبان دور و الأمر محسوم اليوم التالي رمضان سواء تم رؤية الهلال أو لم يتم رؤيته. ننتهز الفرصة لنهنئكم بقدوم الشهر المبارك و نتمنى أن يكون شهر الخير و السعادة عليكم و على الشعبين اليمني و السعودي و الامتين العربية و الاسلامية.)) جديد اب برس Advertisements

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