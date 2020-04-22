شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل" الجوازات السعودية" السلطات السعودية تفتح منفذ جديد لليمنيين الراغبين في السفر والعودة للديار" وكيفية الحصول على تأشيرات الخروج والعودة تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل" الجوازات السعودية" السلطات السعودية تفتح منفذ جديد لليمنيين الراغبين في السفر والعودة للديار" وكيفية الحصول على تأشيرات الخروج والعودة تفاصيل !

تستعد السلطات السعودية لفتح نفذ جديد على حدودها مع اليمن وهو الامر الذي سيمكن كل اليمنيين المقيمين في المملكة من العودة الى اهاليهم وقضاء اجازة سعيدة .

واعلنت السلطات السعودية انها تواصل أعمالها عبر برنامج إعمار اليمن لفتح منفذ الخضراء البري بين اليمن والمملكة عبر محافظة صعدة. جديد اب برس Advertisements وفي تغريدة رصدها “يمن برس” قال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ‏إن أعمال إعادة تأهيل منفذ ‎البقع بمحافظة ‎صعدة، بدأت بمرجلة سفلتة الطريق الداخلي بعد وأكد البرنامج في تغريدته على حسابه الرسمي في تويتر، أن الهدف وراء من تلك الأعمال هو فتح منفذ البقع بين اليمن والسعودية ليتسنى تسهيل حركة نقل البضائع التجارية وتأمين المنفذ بشكل كامل.

عملية ردمه ودعم المنفذ بـ 90 عامود إنارة بالطاقة الشمسية ومولدات كهربائية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل" الجوازات السعودية" السلطات السعودية تفتح منفذ جديد لليمنيين الراغبين في السفر والعودة للديار" وكيفية الحصول على تأشيرات الخروج والعودة تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.