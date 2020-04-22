شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل" وزارة الصحة السعودية في اخر بيان الاعلان عن تسجل 5وفيات وأكثر من 1100 إصابة جديدة بكورونا تفاصيل اكثر ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل" وزارة الصحة السعودية في اخر بيان الاعلان عن تسجل 5وفيات وأكثر من 1100 إصابة جديدة بكورونا تفاصيل اكثر !

أعلنت وزارة الصحة السعودیة عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة تسجیل

1141حالة إصابة جدیدة مؤكدة بفیروس كورونا لیرتفع الإجمالي إلى 12772حالة

منھا 10846حالة نشطة و82 حالتھا حرجة تتلقى الرعایة المركزة.

كما أعلنت الصحة السعودیة عن تسجیل 5حالات وفیات لیرتفع الإجمالي إلى114 حالة

وفاة.

وأضاف المتحدث أن المملكة سجلت 172حالة تعافي جدیدة لیرتفع الإجمالي

إلى1812 حالة جديد اب برس Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل" وزارة الصحة السعودية في اخر بيان الاعلان عن تسجل 5وفيات وأكثر من 1100 إصابة جديدة بكورونا تفاصيل اكثر ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.