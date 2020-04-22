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عدن - ياسمين التهامي - ساعات الصيام في الدول الخليجية" السعودية الأقل صياما وهذه الدولة ستكون الأطول في أيام رمضان 2020 تفاصيل !

تترقب الدول العربية والإسلامية، ومنها دول الخليج، حلول أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الجاري، وسط توقعات بأن يكون الجمعة المقبل (24 أبريل) غرة الشهر الفضيل. جديد اب برس Advertisements مواقع خليجية أعدت الإنفوجرافيك أعلاه حول عدد ساعات الصيام في شهر رمضان بدول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن أقصر أيام الصيام وأطولها بالمنطقة الخليجية.

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