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عدن - ياسمين التهامي - زوجة عصام"بطل مسلسل باب الحارة" تنشر صور وصفوها متابعيها بالفاضحة فضيحة بين الاشجار !

أشعلت ألفنانة ألسوریة لیلیا الاطرش موجة جدل واسعھ على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرھا صورا لھا ، وصفھا

المتابعون بالفاضحة .

وانتقد المتابعون الجرأة التي ظھرتھا بھا الفنانة لیلیا الاطرش في آخر ظھور لھا ،عبر حسابھا بموقع الانستجرام وھي ترتدي



بنطال قطني ضیق جدا ولاصق على جسمھا بشكل مثیر .

شار الى ان الفنان السوري میلاد یوسف ج ّسد شخصیة عصام في مسلسل باب الحارة وكانت لطفیة زوجتھ في المسلسل .

وعلّقت لیلیا الاطرش على صورتھا قائلة : " كل شيء على الطبیعة انقى واحلى " نظرا لان الصورة التقطت بین أشجار حدیقة

عامة .

وعلّقت لیلیا الاطرش على صورتھا قائلة : " كل شيء على الطبیعة انقى واحلى " نظرا لان الصورة التقطت بین أشجار حدیقة

عامة .

جديد اب برس

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