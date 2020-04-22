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عدن - ياسمين التهامي - زوجة عصام"بطل مسلسل باب الحارة" تنشر صور وصفوها متابعيها بالفاضحة فضيحة بين الاشجار !
أشعلت ألفنانة ألسوریة لیلیا الاطرش موجة جدل واسعھ على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرھا صورا لھا ، وصفھا
المتابعون بالفاضحة .
وانتقد المتابعون الجرأة التي ظھرتھا بھا الفنانة لیلیا الاطرش في آخر ظھور لھا ،عبر حسابھا بموقع الانستجرام وھي ترتدي
بنطال قطني ضیق جدا ولاصق على جسمھا بشكل مثیر .
شار الى ان الفنان السوري میلاد یوسف ج ّسد شخصیة عصام في مسلسل باب الحارة وكانت لطفیة زوجتھ في المسلسل .
وعلّقت لیلیا الاطرش على صورتھا قائلة : " كل شيء على الطبیعة انقى واحلى " نظرا لان الصورة التقطت بین أشجار حدیقة
عامة .
وعلّقت لیلیا الاطرش على صورتھا قائلة : " كل شيء على الطبیعة انقى واحلى " نظرا لان الصورة التقطت بین أشجار حدیقة
عامة .
جديد اب برس
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