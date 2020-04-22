شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شمس الكويتية تفجر مفاجأة لم يتخيلها أحد وتدلي باعتراف جريء وصادم : مدير المكتب يفعل مع الفنانة كل حاجة !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت الفنانة شمس الكويتية، غضب متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب كشف المستور عما يفعلهسكرتير أي فنانة، مشيرة إلى أن الفنانات لا يجيبون على أسئلة متابعيهم بأنفسهم، مشيرة إلى أن السكرتير يقوم بكل شئ ويرد عليك بينما أنت متخيل أن الفنانة من تحدثك ولكنك لا تعرف أنه ذكر، حسب قولها.

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• شمس الكويتية تفجر مفاجأة لم يتخيلها أحد وتدلي باعتراف جريء وصادم : مدير المكتب يفعل مع الفنانة كل حاجة !!

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وكتبت شمس عبر حسابها على موقع التديونات القصيرة “تويتر” :”أغلب المشاهير في عالم السوشال ميديا من فن ورياضة وسياسة مشغلين أدمن يعيش دور الحب والاهتمام في المعجبين ويجمعهم للتطبيل وسب المنافسين ويعيشهم بالحب والغرام والمعجبين كل ظنهم إنهم متواصلين مع المشهور مو مع السكرتير”.

وأضافت: “سنافري احمدوا ربكم انتو معاي حتى في موبايلي”.

وأعرب بعض المتابعين عن استغرابهم من غضب بعض معجبي الفنانين، بسبب هذا التصريح، فردّت شمس: “لأنهم مبنجين. المصيبة هم يتابعون فنانة والي عايش الدور معاهم ذكر”.