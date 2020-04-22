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صنعاء - ياسمين الخيامي - الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي عاجل بمنح الشيخ اليمني الشهير عبد الملك الزنداني وكل افراد عائلته الجنسية السعودية



سخر ناشطون من الاخبار المتداولة عن تمكن ابن الشيخ عبد المجيد الزنداني من اكتشاف علاج يشفي ن مرض كورونا .

وقال الناشط الكويتي عبد الكريم الفليطيحي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ..نخشى على عالمنا الجليل من هذه الاخبار وان تكون اكذوبة كبرى كما روج سابقا من انه اكتشف علاج للايدز.

واضاف اعتقد ان هذه شائعات لا اساس لها من الصحة والا لكان الزنداني يجلس الان بالقرب من الملك سلمان وولي عهده ويحظى بالتكريم والحفاوة لانقاذ الشعب السعودي من فيروس كورونا الذي جتاح مدن المملكة.

واختتم منشوره بالقول ..سيصدر الملك سلمان مرسوم ملكي عاجل وفوري لمنح الشيخ عبد المجيد الزنداني الجنسية السعودية وستمنح له كل الصلحيات لاقامة مركز للبحوث العلمية ..لكنها احلام وتهويلات اعلامية غير صحيحية ونامل من شيخنا الجليل ان يوضح الملابسات للناس ولا يفعل مثل بقية الدعاة الساعين وراء الشهرة الكاذبة .

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الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي عاجل بمنح الشيخ اليمني الشهير عبد الملك الزنداني وكل افراد عائلته الجنسية السعودية

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وكانت أبنة شيخ الدين في اليمن عبدالمجيد الزنداني أن اخوها محمد قد نجح في اختراع علاج لفيروس كورونا الذي حير العالم , وفقا لما نقله موقع الحدث اون لاين . وردت أمة الله الزنداني آ على تساؤل احد المعلقين في صفحتها على الفيس بوك عن اخبار العلاج الذي اعلن محمد الزنداني انه سيقدمه للعالم في مدة تنتهي بعد ثلاثة ايام ، ان اخوها فعلا قد اخترع العلاج وتم تجريبه على احدى المرضى وتم شفاؤها تماما . وقالت " نعم لقد توصل الى لقاح مرض كورونا بفضل من الله ومنه .. وقداطلعت اناشخصيا على حالة امراة من بين المرضى حتى شفيت .. ولاتظن ان اليهود والنصارى سيقبلون لعلاج يخرج من ايدي اناس صالحين"