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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس هادي يثلج صدور كل اليمنيين ويعزل قائد عسكري كبير من منصبه بعد ان قام بعمل فاضح ومحرم شرعا مع امرأة يمنية داخل بيتها



طالب ناشطون واعلاميون رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بضرورة ان يعزل مدير امن مقبنة ويقدمه للمحاكمة العسكرية فورا لأنه هز سمعة الشعريةواستغل منصبه ام باستضعاف امرأة ضعية لا حول لها ولا قوة . فقد شكت امراءه في تعز وسط اليمن، من قيام عناصر حكومية بالتهجم عليها وهدم بيتها.

وقدمت المراءه في شكواها لـ الوفاق نيوز، وثائق تثبت احقيتها ومظلوميتها، وقالت، إن عبدالستار الهلالي مدير أمن مديرية مقبنه وابنه ومعهم مسلحين اقدموا على هدم بيتها بالقوة واستعضعفوها. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الملك سلمان يباغت الجميع ويصدر مرسوم ملكي عاجل بمنح الشيخ اليمني الشهير عبد الملك الزنداني وكل افراد عائلته الجنسية السعودية Advertisements الرئيس هادي يثلج صدور كل اليمنيين ويعزل قائد عسكري كبير من منصبه بعد ان قام بعمل فاضح ومحرم شرعا مع امرأة يمنية داخل بيتها قال مصدر خاص للوفاق نيوز,انه تم التهجم على أحد المنازل في تعز من قبل مدير أمن مقبنه عبدالستار الهلالي وابنه ومسلحين تابعين له واضافت مالكة المنزل، تم هدم البيت بدون وجه حق من قبل مدير أمن مقبنه وابنه ومسلحين تابعين له ولما لجئنا لكل من كنا نراهم سلطة للانصاف الا انهم يستضعفوني كوني أمره ويقفون لجانب مدير أمن مقبنه لأجل منصبه. واردفت، كسروا بيتي بالالالات (الكمبريشن) امام الله والناس، ولا احد انصفني لا امن ولا قضاء ولا دوله، من بالله سيقف مع المظلوم ان كان الكل قد تخاذل.



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