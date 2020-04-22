شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير اقتصادي يكشف عواقب هبوط أسعار النفط العالمية على الاقتصاد اليمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت أسعار النفط الأمريكي تراجعًا كبيرًا، أمس ووصل سعر برميل النفط الخام الأمريكي إلى سالب 37.63 دولار ليهبط سعر البرميل إلى ما دون الصفر، للمرة الأولى، له منذ 37 عامًا منذ بدء بيع العقود الآجلة، حيث سجلت عقود الخام الأمريكي الآجلة انخفاضًا بنسبة 94% وبلغت مستوى 1.04 دولار للبرميل.



وعلق الخبير الإقتصادي الدكتور علي أحمد السقاف في تصريحات خاصة لــ"الخليج 365" على تأثير هبوط أسعار النفط العالمية على اقتصاد اليمن، حيث قال: حاليا ليس له تأثير يذكر مازالت أسعار السلع والخدمات مرتفعة جداً، حتى أسعار المشتقات الأخرى كالغاز مرتفعة، ولا توجد آلية للسوق هنا، فقانون العرض والطلب لا يفعل فعله، والأسعار الاحتكارية هي السائدة، ودور الدولة غائب تماماً

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