شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبه شهر رمضان المبارك عبد الملك الحوثي يباغت الشريعة والتحالف ويعلن عن مكرمة لليمنيين..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون حوثيون منشورات وتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي نقلوها عن موقع قناة المسيرة الحوثية في التليجرام . كشفت قناة المسيرة أن شركة النفط بصنعاء أعلنت تخفيضات كبيرة في أسعار البترول والديزل بناءً على الانهيار الذي شهدته أسعار النفط عالمياً. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وشهدت اسواق النفط انهيار تاريخي حيث وصل سعر البرميل دولار واحد فقط. ووفقاً لما تداوله الناشطين فإنه تم تخفيض أسعار البترول في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى 3900 ريال للدبة البترول سعة 20 لتر والديزل إلى 4500 ريال للدبة العشرين اللتر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبه شهر رمضان المبارك عبد الملك الحوثي يباغت الشريعة والتحالف ويعلن عن مكرمة لليمنيين..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.