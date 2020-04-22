محافظ حضرموت يوجه بسرعة مساعدة أهالي عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 الخليج 365 - المكـلا وجه محافظ حضرموت بتجهيز وتسيير قافلة إغاثية بصورة عاجلة الى محافظة عدن لمساعدة المواطنين جرّاء معاناتهم من الفيضانات التي شهدتها المحافظة بسبب اخدود المنخفض الجوي.

Advertisements وأكد المحافظ أن هذا التوجيه يأتي استجابة لنداء الواجب تجاه أهلنا في محافظة عدن الذين تضرروا بسبب السيول الجارفة والأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة عدن وأسفرت عن خسائر في الأرواح والممتلكات، كما يأتي استجابة لدعوة دولة رئيس الوزراء بإعلان محافظة عدن مدينة منكوبة وضرورة تقديم المساندة والدعم لأهلها. ودعا المحافظ أبناء المحافظة عموماً ورجال الأعمال والميسورين الى تلبية نداء الواجب وسرعة تقديم يد العون والمساعدة لأخوانهم في عدن. وكان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أعلن أمس بأن عدن مدينة منكوبة إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم مما أدى الى تدفق السيول الجارفة وتسجيل حالات وفاة بين صفوف المواطنين.

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