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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يوجه بدعم الاجراءات الوقائية من كورونا بمستشفى تريم بمبلغ 10 ملايين ريال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين فرج البحسني، بدعم الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا بمستشفى تريم بمبلغ 10 ملايين ريال.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالمكلا اليوم، مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد هويدي، الذي قدّم للمحافظ شرحاً حول الاجراءات الاحترازية التي بادرت السلطة المحلية بمديرية تريم بتنفيذها لحماية المواطنين من وباء كورونا .
واستعرض مدير عام تريم الجهود التي تعتمل في مستشفى تريم لتوفير سبل الوقاية اللازمة وتهيأة المستشفى لاستقبال أي حالات مشتبهه وجميع الوبائيات.
وأشاد محافظ حضرموت بجهود السلطة المحلية والطاقم الطبي في مديرية تريم لتنفيذ توجيهات السلطة المحلية بالمحافظة لتوفير عوامل الوقاية والجوانب الاحترازية لحماية المواطنين في مديرية العلم والعلماء.
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