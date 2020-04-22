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تعرف على أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة الصباحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

تعرف على أبرز عناوين أخبار

الخليج 365 - علي كامل:

ينشر "الخليج 365"، اليوم الأربعاء أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية:

 

- وزارة الصحة تدعو المنظمات والمانحين للمساهمة في دعم جهودها بسبع محافظات

 

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فتح يعتبر استغلال الحوثية للعملية الإغاثية لصالح حروبها جريمة إرهابية

 

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وفاة مواطن في حبيش إب عقب معرفته بمقتل نجله في جبهات الحوثي

 

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مقتل وإصابة 3 بينهم لاعب بنادي اتحاد إب بنيران قيادي حوثي

 

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مقتل مواطن في المخادر شمال إب وسط فوضى أمنية

 

 

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تحالف رصد يدعو جميع الأطراف إلى مساعدة المتضررين من سيول الأمطار

 

https://www.elyamnelaraby.com/475204

 

مقتل حوثي وإصابة مواطن بإحدى النقاط بمحافظة إب

 

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تفاصيل.. انتحار مواطن في فرع العدين بإب وارتفاع أعداد ضحايا الإنتحار إلى 22 خلال أشهر

 

https://www.elyamnelaraby.com/475198

 

صنعاء.. التحالف يقصف تجمعات حوثية في نهم وسقوط قتلى وجرحى

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الزعتر: إذا لم تتحرر الشرعية من فساد الإخوان فإنه من الأولى أن تحكم عدن نفسها بنفسها

 

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اشتباكات بين قيادات حوثية على قطعة أرض غرب إب تسفر عن سقوط جرحى

 

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الحوثيون يعتقلون الفنان صلاح الوافي بسبب ممثلة من الأسر الهاشمية

 

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بالصور.. مسؤول بتعز يتفقد أضرار السيول في عدد من المناطق والأحياء في المدينة

 

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محافظ تعز يعرض إرسال فرق صحية وإنقاذ لمواجهة كوارث المنخفض المناخي في عدن

 

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شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز تختم زياراتها الميدانية

 

https://www.elyamnelaraby.com/475177

 

خروقات حوثية بقصف أحياء الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة

 

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الحوثيون يقصفون القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة

 

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انتقالي الحصين بالضالع يدشن المرحلة الثانية من دعم جبهات القتال بتسيير قافلة غذائية كبيرة

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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