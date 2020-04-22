تعرف على أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة الصباحية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، اليوم الأربعاء أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية:

- وزارة الصحة تدعو المنظمات والمانحين للمساهمة في دعم جهودها بسبع محافظات https://www.elyamnelaraby.com/475218 - فتح يعتبر استغلال الحوثية للعملية الإغاثية لصالح حروبها جريمة إرهابية https://www.elyamnelaraby.com/475216 - وفاة مواطن في حبيش إب عقب معرفته بمقتل نجله في جبهات الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/475213 - مقتل وإصابة 3 بينهم لاعب بنادي اتحاد إب بنيران قيادي حوثي https://www.elyamnelaraby.com/475212 - مقتل مواطن في المخادر شمال إب وسط فوضى أمنية https://www.elyamnelaraby.com/475211 - تحالف رصد يدعو جميع الأطراف إلى مساعدة المتضررين من سيول الأمطار https://www.elyamnelaraby.com/475204 - مقتل حوثي وإصابة مواطن بإحدى النقاط بمحافظة إب https://www.elyamnelaraby.com/475203 - تفاصيل.. انتحار مواطن في فرع العدين بإب وارتفاع أعداد ضحايا الإنتحار إلى 22 خلال أشهر https://www.elyamnelaraby.com/475198 - صنعاء.. التحالف يقصف تجمعات حوثية في نهم وسقوط قتلى وجرحى Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/475197 - الزعتر: إذا لم تتحرر الشرعية من فساد الإخوان فإنه من الأولى أن تحكم عدن نفسها بنفسها https://www.elyamnelaraby.com/475190 - اشتباكات بين قيادات حوثية على قطعة أرض غرب إب تسفر عن سقوط جرحى https://www.elyamnelaraby.com/475188 - الحوثيون يعتقلون الفنان صلاح الوافي بسبب ممثلة من الأسر الهاشمية https://www.elyamnelaraby.com/475187 - بالصور.. مسؤول بتعز يتفقد أضرار السيول في عدد من المناطق والأحياء في المدينة https://www.elyamnelaraby.com/475182 - محافظ تعز يعرض إرسال فرق صحية وإنقاذ لمواجهة كوارث المنخفض المناخي في عدن https://www.elyamnelaraby.com/475181 - شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز تختم زياراتها الميدانية https://www.elyamnelaraby.com/475177 - خروقات حوثية بقصف أحياء الجبلية بالتحيتا جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/475174 - الحوثيون يقصفون القرى السكنية بالدريهمي جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/475173 - انتقالي الحصين بالضالع يدشن المرحلة الثانية من دعم جبهات القتال بتسيير قافلة غذائية كبيرة https://www.elyamnelaraby.com/475172

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