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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة تدعو المنظمات والمانحين للمساهمة في دعم جهودها بسبع محافظات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
عدن - الخليج 365
طالبت وزارة الصحة بضرورة تكاتف الجهود لمواجهة أي تداعيات لآثار المنخفض المداري بعدن وبقية المحافظات.
ودعت وزارة الصحة العامة والسكان، اليوم، المانحين والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية إلى المساهمة الفاعلة في دعم أنشطة الطوارئ والصحة العامة في محافظات (عدن، ولحج، وأبين، شبوة، حضرموت، تعز ،مأرب) وعدد من المحافظات المتأثرة بالمنخفض المداري، والتنسيق مع الوزارة، لتمويل البرامج والمشاريع الصحية وبرامج الإصحاح البيئي.
وقالت الوزارة في بيان صحفي "إن ارتفاع منسوب السيول واختلاطه مع المياه الملوثة والمجاري يشكل بيئة خصبة لتوالد الحميات والأوبئة، وهو ما يستدعي التدخل العاجل في تمويل ودعم برامج الإصحاح البيئي، وتلافي ظهور أي أوبئة أو حميات".
وشددة الوزارة ، على ضرورة تكاتف المنظمات الدولية في مساندة جهود الوزارة والسلطات المحلية والقطاع الصحي في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات، وتكثيف الجهود في مواجهة واحتواء أي تداعيات وآثار ناتجة عن المنخفض المداري.
وجدد الوزارة تأكيدها تقديم كل الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات الدولية في تنفيذ برامجها ومشاريعها الصحية في اليمن، وترحبيها بكافة الجهود التي تعمل على تحسين الوضع الصحي.
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