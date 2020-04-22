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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز" يصدر اليوم قرار عاجل وهام " والسماح بأقامة صلاة التراويح بالحرمين تفاصيل وصور !

جديد اب برس Advertisements بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! ​ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين بشهر رمضان. وكشفت رئاسة شؤون الحرمين فجر اليوم الأربعاء إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر موافقته على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات. وتضمنت الموافقة الملكية استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، بحسب بيان أصدرته رئاسة شؤون الحرمين بهذا الخصوص. وكان الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد بين أن إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، لهذا العام ستكون بدون مصلين، في ظل جائحة كورونا. وأوضح الشيخ السديس أن صلاة التراويح ستكون بـ 5 تسليمات فقط. وقالت رئاسة شؤون الحرمين إنه وفقا للإجراءات الاحترازية سيتم تعليق الاعتكاف في الحرمين الشريفين‬⁩ خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، وهو ما توشح بالموافقة الملكية.

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