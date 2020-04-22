شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل" اصدار بيان عاجل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن مواعيد العمل للقطاعين الحكومي والخاص في رمضان .. واعفاء هذة الجهات من العمل تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاربعاء 22-04-2020? - آخر تحديث الاربعاء 22-4-2020? عاجل" اصدار بيان عاجل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن مواعيد العمل للقطاعين الحكومي والخاص في رمضان .. واعفاء هذة الجهات من العمل تفاصيل ! جديد اب برس Advertisements بالفيديو"مشهد مرعب لطفل" معلق بسلك ظغط عالي على ارتفاع 15 متر تفاصيل واحداث توقف الانفاس ! ​ ت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مواعيد عمل القطاعين العام والخاص، في شهر رمضان المبارك، حيث حددتها للقطاع العام 5 ساعات يوميا، و6 ساعات للقطاع الخاص. وأكدت الوزارة أن ساعات العمل بالقطاع العام تبدأ من الساعة الـ10 صباحا وحتى الساعة الـ3 عصرا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل" اصدار بيان عاجل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن مواعيد العمل للقطاعين الحكومي والخاص في رمضان .. واعفاء هذة الجهات من العمل تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.